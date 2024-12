ΗΠΑ: Ανακούφιση για την άρση του στρατιωτικού νόμου στη Νότια Κορέα

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε «ανακούφιση» για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Γιουν Σοκ-γελ, προχώρησε στην άρση του στρατιωτικού νόμου που επέβαλε μερικές ώρες νωρίτερα.

«Είμαστε ανακουφισμένοι που ο πρόεδρος Γιουν ανέκρουσε πρύμνα» μετά την «ανησυχητική» απόφασή του «να κηρύξει στρατιωτικό νόμο» κι ότι «σεβάστηκε την ψήφο του κοινοβουλίου (της Νότιας Κορέας) για τον τερματισμό της», ανέφερε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ.

The U.S. State Department said it is watching South Korea with “grave concern” after the country’s president issued, and recently indicated he would back down from, a martial law order.

Read more: https://t.co/fKyPjxd5lT pic.twitter.com/WgTlosEe5l

— Newsweek (@Newsweek) December 3, 2024