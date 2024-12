Συρία: Ευρείας κλίμακας έφοδος από αντάρτες στην πόλη Χάμα στα βορειοδυτικά της χώρας – Σε φυγή τρέπονται οι κάτοικοι – ΒΙΝΤΕΟ

Αντάρτες με αιχμή του δόρατος τζιχαντιστές, που έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας έφοδο στη βόρεια Συρία από την περασμένη Τετάρτη, βρίσκονται πλέον «προ των πυλών» της Χάμα, του τέταρτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, πολλοί κάτοικοι της οποίας τράπηκαν σε φυγή, ανέφερε χθες μη κυβερνητική οργάνωση, ενώ ο συριακός στρατός ανακοίνωσε πως έστειλε ενισχύσεις.

Συμμαχία τζιχαντιστών και ανταρτών υπό τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην συριακό βραχίονα της αλ Κάιντα, διεξάγει κεραυνοβόλα επίθεση στη βορειοδυτική Συρία από την 27η Νοεμβρίου, έχει καταλάβει δεκάδες κοινότητες και το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού —του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας— και συνεχίζει την προέλασή της προς νότο.

#Syria: rebel forces report to have taken out a regime attack force at the village of Braideej in western #Hama province.

This would put the frontline at just 4km to the east of al-Suqaylabiyah. pic.twitter.com/jFe0EX6gIV

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 3, 2024