Σον Πεν κατά… Όσκαρ και Ντόναλντ Τραμπ: «Δειλία και φόβος μπροστά στις σπουδαίες ταινίες»

Ο δις βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν δεν μάσησε τα λόγια του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, όπου εμφανίστηκε να καπνίζει ασταμάτητα, όπως σχολιάζει το Page Six, και να επικρίνει έντονα την Ακαδημία Κινηματογράφου και τα Όσκαρ, αφήνοντας αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ακαδημία έχει επιδείξει πραγματικά εξαιρετική δειλία όταν πρόκειται να αποτελέσει μέρος του ευρύτερου κόσμου της έκφρασης και στην πραγματικότητα, έχει σε μεγάλο βαθμό συμβάλει στον περιορισμό της φαντασίας και στον περιορισμό των διαφορετικών πολιτιστικών εκφράσεων», δήλωσε, σύμφωνα με το Variety.

«Έτσι, δεν… ενθουσιάζομαι ιδιαίτερα για αυτό που λέμε Όσκαρ [παρά μόνο] όταν μια ταινία όπως το “The Florida Project”, ή το “I’m Still Here”, ή, ξέρετε, το “Emilia Perez” εμφανίζεται, όπως πιθανότατα θα γίνει φέτος», πρόσθεσε.

Ο Πεν συνέχισε την επίθεση του κατά των Όσκαρ, εκθειάζοντας το βιογραφικό δράμα του Αλι Αμπάσι, «The Apprentice», που επικεντρώνεται στον Ντόναλντ Τραμπ. Η ταινία έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της επικείμενης ορκωμοσίας του Τραμπ ως 47ου Προέδρου των ΗΠΑ και των επικριτικών σχολίων του για την ταινία.

«Όταν κάτι καταφέρνει να περάσει, πρέπει να γιορτάζεται», ανέφερε ο Πεν. «Είναι συγκλονιστικό το πόσο φοβάται αυτή η [λεγόμενη] βιομηχανία των “αντισυμβατικών” μια σπουδαία ταινία σαν κι αυτή».

«Μια ταινία με εξαιρετική, με εξαιρετική υποκριτική. [Είναι απίστευτο] ότι φοβούνται τόσο πολύ όσο και ένας μικροπρεπής Ρεπουμπλικανός βουλευτής», σχολίασε.

Ο Τραμπ, ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, χαρακτήρισε την ταινία ως «ψεύτικη και χωρίς κλάση» σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 14 Οκτωβρίου.

«Είναι μια φτηνή, δυσφημιστική και πολιτικά αηδιαστική επίθεση, που βγαίνει λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024, με σκοπό να βλάψει το μεγαλύτερο πολιτικό κίνημα στην ιστορία της χώρας μας», έγραψε.

Ο ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν, που υποδύεται τον Τραμπ στο «The Apprentice», δήλωσε ότι συνάδελφοί του τον απέφυγαν εξαιτίας της συμμετοχής του στην ταινία. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη σειρά βίντεο του Variety, «Actors on Actors», επειδή άλλοι ηθοποιοί αρνήθηκαν να τον συνοδεύσουν σε συνεντεύξεις.

So, Sebastian Stan won’t be doing Variety Actors on Actors, even though he was invited, because no other actor’s publicist wanted them to do it with him. This beyond reprehensible. pic.twitter.com/tiuzEPKFze

— Brandon Lewis (@blewis1103) November 19, 2024