Υπόθεση «Μαύρος Κύκνος»: 20 χρόνια φυλάκισης για την «ανέκφραστη» πρώην μπαλαρίνα που δολοφόνησε τον σύζυγό της

Η Άσλεϊ Μπένεφιλντ, πρώην μπαλαρίνα που έγινε γνωστή από την υπόθεση που ονομάστηκε «Μαύρος Κύκνος», καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία του 58χρονου συζύγου της, Νταγκ Μπένεφιλντ, το 2020 στις ΗΠΑ.

Η 33χρονη Άσλεϊ παρέμεινε ανέκφραστη, σχολιάζει η New York Post, όταν η ποινή της ανακοινώθηκε τη Δευτέρα σε δικαστήριο της Φλόριντα, πέντε μήνες μετά την καταδίκη της για ανθρωποκτονία.

«Περίμενα τόσο καιρό να της μιλήσω, πρόσωπο με πρόσωπο», δήλωσε η κόρη του Νταγκ, Εύα. «Ελπίζω η φυλακή να της φανεί χρήσιμη».

#AshleyBenefield walks back into court for sentencing after a jury found her guilty of manslaughter in the death of her husband.

The ex-ballerina faces a mandatory minimum of 11.5 years.#CourtTV WATCH LIVE NOW – https://t.co/DdskLo0T53 pic.twitter.com/et2idkyVsT

— Court TV (@CourtTV) December 3, 2024