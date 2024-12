Εκτελέστηκε θανατοποινίτης με θανατηφόρα ένεση για τον βιασμό και τη δολοφονία 9χρονης – Τα τελευταία λόγια του

Ο Christopher Leroy Collings εκτελέστηκε την Τρίτη στο Μιζούρι για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 9χρονου κοριτσιού.

Πρόκειται για την 23η εκτέλεση που έγινε φέτος στη χώρα. Σε σχεδόν όλες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ενέσεων με θανατηφόρες χημικές ουσίες, πλην τριών που έγιναν με την πολύ αμφιλεγόμενη μέθοδο της εισπνοής αζώτου στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά) και μιας τέταρτης στο Μιζούρι.

Ο Collings, 49 ετών, πέθανε με θανατηφόρα ένεση στις 6:10 μ.μ. CST στο σωφρονιστικό κέντρο Potosi στη Bonne Terre.

«Σωστό ή λάθος, αποδέχομαι αυτή την κατάσταση ως έχει», είπε ο Collings σε γραπτή τελική δήλωση. “Σε όποιον έχω πληγώσει σε αυτή τη ζωή, λυπάμαι. Ελπίζω να μπορέσετε να προχωρήσετε.”

Missouri executes a man for sexually assaulting and strangling a 9-year-old girl in 2007 | Click on the image to read the full story https://t.co/bvAWOtDn5y

— KMBC (@kmbc) December 4, 2024