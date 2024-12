Πέθανε ηθοποιός από την ταινία «Ocean’s Eleven» – Το «αντίο» από τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Scott L. Schwartz, ο παλαιστής που έγινε ηθοποιός και έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Bruiser στην ταινία «Ocean’s Eleven», πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Ο Schwartz, σύμφωνα με την ανακοίνωση της συζύγου του, Misty, άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Κόβινγκτον της Λουιζιάνα, λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.

Ο Schwartz πρωτοεμφανίστηκε στον ρόλο του Bruiser στο «Ocean’s Eleven» το 2001, όπου ο χαρακτήρας του προσποιούνταν ότι χτυπούσε τον Danny Ocean (Τζορτζ Κλούνεϊ). Επανέλαβε τον ρόλο του Bruiser στις επόμενες ταινίες του franchise, «Ocean’s 12» το 2004 και «Ocean’s 13» το 2007.

Το «αντίο» από τον Κλούνεϊ – «Κάναμε τρεις ταινίες μαζί»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, «θύμα» του ψεύτικου ξυλοδαρμού που υπέστη από τον Schwartz στην πρώτη ταινία, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Schwartz λέγοντας: «Λυπάμαι πολύ που έμαθα ότι ο Scott έφυγε. Κάναμε τρεις ταινίες μαζί και ποτέ δεν έχω χτυπηθεί τόσο ήπια. Ήταν μια γλυκιά ψυχή και θα μας λείψει πολύ».

Η καριέρα του Schwartz δεν περιορίστηκε μόνο στον κινηματογράφο. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Star Trek: Deep Space Nine», «Martial Law», «Angel», «Nash Bridges», «Castle», «The Mentalist», «The Young and the Restless» και «Buffy the Vampire Slayer». Είχε επίσης συμμετοχές σε ταινίες όπως «Fun with Dick and Jane», «Starsky & Hutch» και «The Scorpion King».

Ο Schwartz, γεννημένος στις 16 Μαρτίου 1959 στην Φιλαδέλφεια, ξεκίνησε την καριέρα του ως επαγγελματίας παλαιστής με τα ψευδώνυμα The Israeli Commando και Giant David, πριν μετακομίσει στο Χόλιγουντ, όπου εργάστηκε ως κασκαντέρ και ηθοποιός.

Η σύζυγός του, Misty, τόνισε ότι ο Schwartz αγαπούσε την καριέρα του τόσο μπροστά από τις κάμερες όσο και στο ρινγκ, αλλά υπερηφανευόταν περισσότερο για το φιλανθρωπικό έργο του. Έλαβε το βραβείο Glass Slipper Award από το παιδιατρικό ίδρυμα CHOC, το οποίο έχει απονεμηθεί επίσης σε προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Γκουέν Στεφάνι.

Η Misty πρόσθεσε ότι ο Schwartz ήταν «μια δυναμική προσωπικότητα, έτρεφε αγάπη για τους άλλους, λάτρης του καλού φαγητού και των ταξιδιών», και ότι «αγάπησε τη ζωή και όλους όσοι συνάντησε στο διάβα του».