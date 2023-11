Μπείτε μέσα στην έπαυλη της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων

Είναι ένα κάστρο που ταιριάζει σε έναν πρώην πρίγκιπα και πριγκίπισσα. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ζουν μια όχι και τόσο ήσυχη ζωή σε ένα πολυτελές mega- αρχοντικό 14 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, από τότε που αποχώρησαν από τους βασιλικούς τους ρόλους το 2020.

Ενώ ο δούκας και η δούκισσα του Sussex προσπάθησαν να κρατήσουν το εσωτερικό της πολυτελούς κατοικίας τους αρκετά ιδιωτικό – ακόμη και αν γύρισαν τα πλάνα για το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix “Meghan & Harry” σε άλλο σπίτι στην Καλιφόρνια – το ζευγάρι μοιράστηκε ακούσια μερικές εσωτερικές εικόνες από τα πολυτελή 9 υπνοδωμάτια, το σαλόνι και τα 16 μπάνια όλα αυτά τα χρόνια.

Το σπίτι των 18.000 τετραγωνικών ποδιών των Σάσεξ – όπου μεγαλώνουν τον γιο τους, Πρίγκιπα Άρτσι, 4 ετών, και την κόρη τους, Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 2 ετών, αποπνέει τη βασιλική κομψότητα με ένα μείγμα από μοντέρνες πινελιές του μεσαίωνα με βικτοριανά στοιχεία.

Ο Χάρι, 39 ετών, και η πρώην σταρ του «Suits», 42 ετών, επιδεικνύουν το άνετο γραφείο στο οποίο και οι δύο δραστηριοποιούνται από την άνεση της υπερπολυτελούς κατοικίας τους.

Η Μάρκλ μοιράστηκε για πρώτη φορά μια κλεφτή ματιά στο γραφείο τους στο σπίτι, ενώ ανακοίνωσε την πρωτοβουλία 40×40 σε ένα διαφημιστικό βίντεο του 2021.

Ο χώρος εργασίας διαθέτει ένα πανέμορφο χειροποίητο τραπέζι φαγητού Pottery Barn από ξύλο πεύκου 1.699 $ που λειτουργεί ως γραφείο, καρέκλες από ελεφαντόδοντο, μια κουβέρτα Hermés από κασμίρ αξίας 1.800 $ και πολλά προσεκτικά φτιαγμένα βιβλία για τραπεζάκι σαλονιού.

Το δωμάτιο, το οποίο εντοπίστηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ του Χάρι “Heart of Invictus” του Netflix, περιλαμβάνει επίσης ένα εκπληκτικό πέτρινο τζάκι, ένα υφαντό χαλί και πολύ φυσικό φως που περνά μέσα από στρογγυλές γαλλικές πόρτες.

Απόψεις από τα πολλά υπέροχα δωμάτια των Sussexes κοινοποιήθηκαν σε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της περιορισμένης σειράς “Meghan & Harry”.

Μια σέλφι στον καθρέφτη της Μαρκλ δίπλα στην κούνια της Lilibet έδειχνε το αξιολάτρευτο παραμυθένιο δωμάτιο της κόρης της με ξύλινα δοκάρια κατά μήκος της οροφής, λευκή μοκέτα, μια οβάλ κούνια και λεπτομέρειες της φύσης ζωγραφισμένες στους τοίχους.

Ο Χάρι και η Μαρκλ απολαμβάνουν επίσης έναν καταπράσινο χώρο διακοσμημένο με πίνακες, που φάνηκαν στην εμφάνισή της «American’s Got Talent» το 2020. Μαξιλάρια ριχτάρι με σχέδια, ένας τοίχος γκαλερί και ένα κερί Diptyque ζωντανεύουν το απλό δωμάτιο.

Το σπίτι τους είναι επίσης γεμάτο πράσινο και μπουκέτα λουλουδιών, προσθέτοντας ποπ χρώμα και διάσταση στα κυρίως μονόχρωμα θέματά τους.

Φυσικά, το εξωτερικό της έπαυλής τους είναι το ίδιο καταπράσινο με το εσωτερικό. Το εκτεταμένο ακίνητό τους διαθέτει πισίνα, γήπεδο τένις, τσαγιέρα, κήπο με τριανταφυλλιές, ελιές, ξενώνα δύο κρεβατιών και εξοχική κατοικία για παιδιά.

