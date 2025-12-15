Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Χριστούγεννα στην Αθήνα, Πρωτοχρονιά στο Μπουένος Αϊρες

  • Η Αθηνά Οικονομάκου αποκαλύπτει αποκλειστικά ότι θα υποδεχθεί το 2026 στην Αργεντινή, τη γενέτειρα του συντρόφου της, Μπρούνο Τσερέλα, σηματοδοτώντας το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι της χρονιάς.
  • Η ηθοποιός περιγράφει πώς θα περάσει την περίοδο των εορτών, δηλώνοντας: «Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε με τα παιδιά, εδώ στην Αθήνα. Θα είναι υπέροχα».
  • Παρά τις φήμες περί γάμου, η Αθηνά Οικονομάκου αρνείται να σχολιάσει, αλλά δηλώνει πως «Βιώνουμε μια πολύ όμορφη περίοδο, γεμάτη χαρά».
Η ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου μιλά στην «R» χωρίς να κρύβει την ευτυχία της στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα και αποκαλύπτει, για πρώτη φορά, ότι θα υποδεχθεί τη νέα χρονιά στη γενέτειρα του συντρόφου της, στην Αργεντινή.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το 2026 διαγράφεται ως μια από τις πιο όμορφες χρονιές για την Αθηνά Οικονομάκου. Η δημοφιλής ηθοποιός μιλά αποκλειστικά στη Realnews λίγο πριν αποχαιρετήσει το 2025 και ανοίγει το ημερολόγιο της επόμενης χρονιάς. Μπορεί να αρνείται να σχολιάσει τις πρόσφατες πληροφορίες για τον γάμο της με τον Ιταλοαργεντινό πρώην μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα, ωστόσο αποκαλύπτει το πού θα τη βρει ο νέος χρόνος.

«Βιώνουμε μια πολύ όμορφη περίοδο, γεμάτη χαρά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι έτσι!», δηλώνει στην «R», έχοντας διαψεύσει τις φήμες που την ήθελαν να παντρεύεται το καλοκαίρι του 2026 στην Πάρο. Με χαμόγελο, η ηθοποιός περιγράφει πώς θα περάσει την περίοδο των εορτών: «Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε με τα παιδιά, εδώ στην Αθήνα. Θα είναι υπέροχα».

Ο στολισμός του δέντρου αποτελεί για εκείνη αγαπημένο τελετουργικό. Φέτος, το έκανε μαζί με τον σύντροφό της, την τετράχρονη Σιέννα και τον επτάχρονο Μάξιμο, δημοσιεύοντας στα social media στιγμές οικογενειακής θαλπωρής και στο πνεύμα των εορτών.

Με ενθουσιασμό αποκαλύπτει το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι της χρονιάς: «Την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς θα αναχωρήσουμε με τον αγαπημένο μου για το εξωτερικό. Θα υποδεχθούμε το 2026 στην Αργεντινή». Το ταξίδι αυτό, στη χώρα καταγωγής του Μπρ. Τσερέλα, έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι που ζει έναν μεγάλο έρωτα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η πρόταση γάμου στη λίμνη Κόμο υπήρξε για εκείνη ένα από τα φωτεινότερα σημεία της χρονιάς, ενώ η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για το πώς ο Μπρούνο έφερε χαρά στη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο, ένα διαζύγιο που χαρακτήρισε «κοινή, συνειδητοποιημένη και δύσκολη απόφαση».

Παράλληλα, η Αθ. Οικονομάκου συμμετέχει στα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της κωμικής σειράς «Εχω παιδιά», με την Ευγενία Σαμαρά και τον Βασίλη Μαυρογεωργίου, η οποία θα προβληθεί σύντομα από το Mega.

Κλείνοντας, στέλνει τις δικές της ευχές: «Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, με υγεία και πολλά χαρμόσυνα γεγονότα».

