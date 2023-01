Ασταμάτητος ο Πρίγκιπας Χάρι: «Παλιάνθρωπος» και «επικίνδυνη» η Καμίλα

Ασταμάτητος είναι ο πρίγκιπας Χάρι με τις αποκαλύψεις για την βασιλική οικογένεια.

Το βράδυ της Κυριακής (8/1), ο Χάρι παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CBS με σκοπό να υπερασπιστεί όσα έχει ήδη γράψει στην αυτοβιογραφία του, η οποία θα κυκλοφορήσει αύριο Τρίτη (10/1) με το σκεπτικό ότι όσο μένει κάποιος σιωπηλός «επιτρέπει στον κακοποιητή του να κακοποιεί».

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη» και «παλιάνθρωπο» υποστηρίζοντας ότι «τίποτα από όσα έχω πει για μέλος της οικογένειάς μου, και ειδικά για την μητριά μου, δεν ήταν καυστικό. Υπάρχουν πράγματα που έχουν συμβεί και ήταν εξαιρετικά επώδυνα, κάποια στο παρελθόν, κάποια τώρα».

In his new book, Prince Harry accuses Camilla and even his father, at times, of using him or William to get better tabloid coverage for themselves. Prince Harry writes, Camilla “sacrificed me on her personal P.R. altar.” https://t.co/oBAfNSc2cp pic.twitter.com/2S76o3dzpg

