Αργύρης Πανταζάρας: «Ο γάμος μας με την Σίσσυ Τουμάση ήταν μια κρυφή συμφωνία»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), ο Αργύρης Πανταζάρας.

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, και στον γάμο τους, λέγοντας: «Ήταν μια κρυφή συμφωνία (σ.σ. ο γάμος μας). Θα προσθέσω στο για πάντα και το για όσο πάει. Είναι ο θαυμασμός, αλλά όχι όπως κοιτάει ένας θεατής μια παράσταση ή έναν καλλιτέχνη αλλά με τον τρόπο του να θαυμάζεις τον άλλον όταν όπως είναι στη ζωή. Το πως εξελίσσεται, πως αναπνέει μπροστά μου για αυτό που πραγματικά είναι και μπορεί να γίνει. Έχουμε κοινούς επιθυμίες και στόχους. Θέλω πολύ να δουλεύουμε μαζί. Μου αρέσει ως παρτενέρ, συνεργάτιδα και φίλη», είπε ο Αργύρης Πανταζάρας.

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υποκριτική στη χώρα μας σχολίασε: «Η πολιτεία δεν βοηθάει τον κινηματογράφο στη χώρα μας. Έχουμε καλό επίπεδο θεάτρου και καλούς ηθοποιούς. Δεν έχουμε ατζέντη. Στη χώρα μας έχουμε κοντή μνήμη. Δεν θυμάσαι που έπαιξαν ηθοποιοί και τις παραστάσεις ανέβασαν σκηνοθέτες».