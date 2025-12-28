Βρετανία: Στα «σκαριά» πρόγραμμα για προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βρετανία, Ένοπλες Δυνάμεις
πηγή: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο ένα πρόγραμμα για άτομα κάτω των 25 ετών αμειβόμενης εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους στις ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Άμυνας, ελπίζοντας να προσελκύσει περισσότερους νέους στον στρατό.

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αρχικά 150 άτομα, αλλά η κυβέρνηση ελπίζει «μακροπρόθεσμα», να το επεκτείνει ώστε να προσφέρει περισσότερες από 1.000 θέσεις.

Αυτό είναι μέρος της «δέσμευσής μας για την επανασύνδεση της κοινωνίας και των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1960, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποίησε στις 15 Δεκεμβρίου ότι «περισσότεροι άνθρωποι» πρέπει να είναι «έτοιμοι να πολεμήσουν» μπροστά τις αυξανόμενες απειλές, ιδίως από τη Ρωσία.

«Αυτή είναι μια νέα εποχή στην άμυνα», τόνισε ο Χίλι.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι νέοι θα λάβουν εκπαίδευση εντός του στρατού, της αεροπορίας ή του ναυτικού.

Η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει το ποσό της αμοιβής που θα λάβουν.

Το πρόγραμμα «θα επιτρέψει σε νέους Βρετανούς να ανακαλύψουν τις απίστευτες δεξιότητες και την εκπαίδευση που προσφέρει» ο στρατός, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν να «επιτύχουν τόσο στις στρατιωτικές όσο και στις πολιτικές σταδιοδρομίες», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στον στρατό.

Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζεται καθώς η συζήτηση γύρω από τη στρατιωτική θητεία εντείνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι αναβιώνει μια δεκάμηνη «εθνική θητεία» για νέους ενήλικες, η οποία θα είναι «καθαρά στρατιωτική» και εθελοντική, με σκοπό να «καλύψει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων» ενόψει των ρωσικών απειλών και του αυξημένου κινδύνου πολέμου.

Η Γερμανία έχει επαναφέρει μια εθελοντική στρατιωτική θητεία διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:59 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 5 νεκροί και 6 τραυματίες έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με απ...
22:48 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σκληρό διπλωματικό πόκερ για την Ουκρανία: Ποιοι είναι οι στόχοι του Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Τα δύσκολα ερωτήματα που αντιμετωπίζει

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ουκρανία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ειρήνη αλλά η Ρωσία είναι ...
22:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι ...
20:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα