Αντώνης Ρέμος: Έχουν ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση – Είναι απαραίτητοι και οι αετοί και τα κοράκια

«Ο κόσμος έχει ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση. Γι’ αυτό γράφει τα αρνητικά, για να αυτοικανοποιηθεί. Είναι απαραίτητοι και οι αετοί και τα κοράκια» δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Μέσα σε όλα, ο Αντώνης Ρέμος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Χρήστο Μάστορα με αφορμή την ταινία «Καζαντζίδης», σημειώνοντας ότι «εντυπωσιάστηκα από το acting του, ο άνθρωπος είναι γεννημένος καλλιτέχνης».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μάστορας σχολίασε τον τρόπο που αντιμετωπίζει όσα γράφονται γι’ αυτόν στο διαδίκτυο, τονίζοντας: «Επιλέγω να διαβάζω μόνο τα αστεία σχόλια που γράφουν για μένα».

 

