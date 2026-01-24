Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με το που βγάζω το κοστούμι, είμαι η μαμά του και πηγαίνω πίσω στην κανονική μου φυσιολογική ζωή»

  • Με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου μίλησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για τον απαιτητικό ρόλο της μητέρας και την ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής.
  • Η ηθοποιός αυτοχαρακτηρίστηκε «μαμά κουκουβάγια» και υπογράμμισε ότι «ο ρόλος στο θέατρο είναι ένα κοστούμι… Με το που κατεβαίνω και το βγάζω, είμαι η Αντιγόνη, η μαμά του Άγγελου – Λεονάρδου, που επιστρέφω πίσω, στην κανονική μου, φυσιολογική ζωή».
  • Κλείνοντας, εξήγησε πως η αποφόρτιση από τις απαιτήσεις του επαγγέλματος έρχεται φυσικά, τονίζοντας ότι «δεν είναι δύσκολο, είναι μια δουλειά».
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Με το που βγάζω το κοστούμι, είμαι η μαμά του και πηγαίνω πίσω στην κανονική μου φυσιολογική ζωή»

Με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την οποία παρακολουθήσαμε το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο της μητέρας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι μαμά κουκουβάγια, όπως όλες οι μανούλες. Είναι 22 μηνών το παιδί μου, ένα αστέρι όπως όλα τα μωρά. Όλα τα παιδιά είναι αστέρια. Δεν υπάρχει μανούλα που να μην τα καταφέρνει, όπως όλες οι μανούλες και όλοι οι μπαμπάδες. Όλοι οι γονείς τα καταφέρνουν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αγάπη, όλα ξεκινάνε από εκεί. Και με το παιδί ξανανιώνεις. Ο ρόλος στο θέατρο είναι ένα κοστούμι που το φοράω πριν βγω στη σκηνή. Με το που κατεβαίνω και το βγάζω, είμαι η Αντιγόνη, η μαμά του Άγγελου – Λεονάρδου, που επιστρέφω πίσω, στην κανονική μου, φυσιολογική ζωή».

Κλείνοντας, η ηθοποιός εξήγησε πως, παρά τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, η αποφόρτιση έρχεται φυσικά: «Αυτό το κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται για τους θεατές, εμείς οι ηθοποιοί το κάνουμε εύκολο. Δεν είναι δύσκολο, είναι μια δουλειά. Μετά χρειάζεται μια αποσυμφόρηση, αλλά την έχεις, εντάξει».

