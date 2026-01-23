Θεσσαλονίκη: Ξαναχτύπησαν οι «τιμωροί παιδόφιλων» – Έστησαν παγίδα σε 30χρονο και του επιτέθηκαν – BINTEO

  • Νέο περιστατικό από τους αυτοπροβαλλόμενους ως «τιμωρούς» φερόμενων παιδόφιλων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα ζευγάρι παγίδευσε και επιτέθηκε σε άντρα.
  • Ένας 30χρονος είχε κανονίσει συνάντηση με ένα 13χρονο κορίτσι, όμως στο σημείο βρέθηκαν ένας 23χρονος και μία 20χρονη που επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.
  • Κατά τη συμπλοκή, ο άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι στο χέρι, ενώ οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.
Νέο περιστατικό από τους αυτοπροβαλλόμενους ως “τιμωρούς” φερόμενων παιδόφιλων – παιδεραστών, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα ζευγάρι περίπου 20 ετών παγίδευσε και επιτέθηκε σε άντρα ο οποίος υποτίθεται πως είχε ραντεβού με 13χρονο κορίτσι.

Θεσσαλονίκη: «τιμωροί παιδόφιλων» έστησαν παγίδα σε 30χρονο και τον ξυλοκόπησαν – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Το απόγευμα της Την Τετάρτη, περίπου στις 18.30 σε έναν απόμερο δρόμο κοντά στο 5ο γυμνάσιο Ευόσμου ένας 30χρονος είχε κανονίσει συνάντηση με ένα 13χρονο κορίτσι. Αυτό τουλάχιστον πίστευε εκείνος. Όμως, 13χρονο δεν υπήρχε, ήταν στο σημείο ένας 23χρονος και μία 20χρονη.

Τότε ο νεαρός επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει, ενώ η 20χρονη, όπως καταγγέλλει ο 30χρονος του έβαλε ένα μαχαίρι (σουγιά) στον λαιμό για να τον απειλήσει. Εκείνος όμως αντιστάθηκε και τους έριξε στον δρόμο.

Αμέσως μετά πήρε το ηλεκτρικό πατίνι που είχε μαζί του ώστε να μπορέσει να φύγει. Εκεί υπήρχε νέα συμπλοκή και σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο 30χρονος άνδρας, τραυματίστηκε από το μαχαίρι της κοπέλας στον δείκτη του χεριού του .

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

