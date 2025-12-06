Άννα Μάσχα: «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου «αστέρι» που ο κόσμος θα περικυκλώσει»

Με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση «Αλεξάνδρεια» στο θέατρο Παλλάς, η Άννα Μάσχα μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, αναφερόμενη στη στάση της απέναντι στην αναγνωρισιμότητα και στη σημασία που δίνει στα σχόλια του κοινού και των κριτικών.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως, όταν ξεκινά μια νέα δουλειά, την ενδιαφέρει σε έναν βαθμό τόσο η επίσημη κριτική όσο και οι απόψεις των δικών της ανθρώπων. Όπως είπε, «με ενδιαφέρουν όλα σε έναν βαθμό. Και η επίσημη κριτική και οι απόψεις των δικών μου ανθρώπων». Παραδέχθηκε ότι δεν έχει στενή σχέση με το διαδίκτυο, καθώς δεν διατηρεί προσωπικούς λογαριασμούς στα social media. «Αν γραφεί κάτι, θα μου το μεταφέρουν. Θέλω να ακούσω τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά, όπως φυσικά με ενδιαφέρει πολύ η άποψη του κοινού που βλέπει μια δουλειά στην οποία συμμετέχω», τόνισε.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι ακούει προσεκτικά και τους συναδέλφους της, καθώς, όπως εξήγησε, «ξέρω να τοποθετώ μέσα μου όλες τις απόψεις, να διακρίνω πότε υπάρχει συμπάθεια ή ζήλια και να κρατώ ό,τι με βοηθάει. Πιστεύω πως έχω κατακτήσει μια σωστή ισορροπία».

Αναφερόμενη στην αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές παραγωγές, σημείωσε ότι δεν την έχει δυσκολέψει. «Δεν μου έχει συμβεί κάτι υπερβολικό, καθώς δεν θεωρώ τον εαυτό μου “αστέρι” που ο κόσμος θα περικυκλώσει. Ο κόσμος μου φέρεται πάντα πολύ καλά και, όταν συμβαίνει κάτι αναγνωρίσιμο, μου δίνει χαρά, όχι ενόχληση. Δεν έχει υπάρξει κάποια υπέρβαση ορίου μέχρι σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Μάσχα υπογράμμισε πως χαίρεται πραγματικά την αγάπη του κόσμου και αποκάλυψε ότι κάποιες φορές ρίχνει μια ματιά στα σχόλια μέσα από τον λογαριασμό του συζύγου της. «Μπαίνω καμιά φορά στο Χ από τον λογαριασμό του άντρα μου για να δω κάποια σχόλια, αλλά προσωπικά δεν μπορώ να ασχοληθώ συστηματικά με τα social media. Το κομμάτι της προώθησης το αναλαμβάνουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Το αφήνω σε εκείνους», κατέληξε η γνωστή πρωταγωνίστρια.