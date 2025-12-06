Μοσχάτο: Έργο εκατομμυρίων ευρώ έμεινε στις… μελέτες – Οι πολίτες περνάνε το δρόμο με κλαρκ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο Μοσχάτο και την Καλλιθέα, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια τα χρόνια ζητήματα με τα αντιπλημμυρικά έργα που παραμένουν ανολοκλήρωτα. Οι εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων και «συντριβανιών» από αγωγούς, αποκάλυψαν ότι για ακόμη μια φορά οι κάτοικοι καλούνται να πληρώσουν το τίμημα της αδράνειας και της γραφειοκρατίας.

Όπως μετέδωσε το Star, στο Μοσχάτο θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο. Ωστόσο, η ιστορία του θυμίζει το «γεφύρι της Άρτας». Ήδη από το 2002 είχε εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή ενός συστήματος αγωγών που θα προστάτευε τις περιοχές Νίκαιας – Ρέντη, Μοσχάτου και μέρος της Αθήνας.

Το 2016 το έργο δημοπρατήθηκε, ενώ το 2018 τοποθετήθηκαν και οι σχετικές πινακίδες, με προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο εργολάβος που είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει και αποχώρησε χωρίς να υπάρξει καμία ρήτρα ή συνέπεια. Από τότε έχουν περάσει επτά χρόνια χωρίς καμία εξέλιξη, με τους αρμόδιους φορείς να επιδίδονται σε ένα γαϊτανάκι ευθυνών, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν να υποφέρουν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

Παρόμοια εικόνα και στην Καλλιθέα, όπου αγωγοί μετατράπηκαν σε «συντριβάνια» κατά τη διάρκεια της ίδιας κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον Δήμο Καλλιθέας, κάτω από την οδό Σκρα υπάρχει από το 1980 ένας μεγάλος αγωγός ομβρίων υδάτων, ο οποίος όμως έμεινε «τυφλός», αφού το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το 2010 η Περιφέρεια Αττικής δημοπράτησε την ολοκλήρωση του έργου, όμως ο Δήμος Μοσχάτου, για δικούς του λόγους, αντέδρασε με κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα να μη γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

Έτσι, οι δύο περιοχές παραμένουν εκτεθειμένες, με κάθε νέα κακοκαιρία να αποκαλύπτει την ίδια παθογένεια: έργα που ξεκίνησαν αλλά δεν τελείωσαν, αρμοδιότητες που χάνονται στη μετάφραση και πολίτες που μένουν στο έλεος του καιρού.

02:30 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

