Ειδικό εορταστικό podcast έκαναν μέσω Spotify ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, στην πρώτη παρουσία τους στη διάσημη πλατφόρμα αφού υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας αξίας 40 εκατ. δολαρίων. Το ζευγάρι κάλεσε στο πρώτο του podcast λαμπερούς και διάσημους φίλους του, όπως οι σερ Έλτον Τζον. Μπρενέ Μπράουν, Ντίπακ Τσόπρα, Τζέιμς Κόρντεν και Στέισι Άμπραμς, για να μιλήσουν για το πώς βίωσαν το 2020 αλλά και τι περιμένουν για το 2021. "Η αγάπη πάντα νικά" είπε ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ.

Η πρώτη τους εκπομπή, μέρος της συμφωνίας των 40 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι μία ειδική εορταστική εκπομπή που ολοκληρώθηκε με το τραγούδι γκόσπελ "This Little Light of Mine" που ακουγόταν στο τέλος του γάμου τους τον Μάιο του 2018. Η Μέγκαν ανέφερε και μία ρήση του ινδάλματός της, του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: "Το σκοτάδι δεν μπορεί να διώξει το σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό". Και με μια σαφή αναφορά στο ταραχώδες για τους ίδιους 2020, καθώς παραιτήθηκαν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντα ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, η Δούκισσα είπε: "Ανεξαρτήτως του τι σου φέρνει η ζωή, πιστέψτε μας όταν λέμε ότι η αγάπη νικά".