Eurovision 2026: Η Tianora που διαγωνιστεί στον Εθνικό τελικό, αποκαλύπτει – «Έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική, το τραγούδι που έστειλα έχει μέσα το στοιχείο της Ελλάδας»

Η νεαρή τραγουδίστρια Tianora θα είναι μία από τους 28 καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό της Eurovision, διεκδικώντας το εισιτήριο για τη φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Η ταλαντούχα μουσικός θα παρουσιάσει το κομμάτι «Anatello», με το οποίο φιλοδοξεί να κερδίσει το κοινό και την επιτροπή.

Το απόγευμα της Πέμπτης (8 Ιανουαρίου 2026), η Tianora βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε για τη συμμετοχή της, τη μουσική της πορεία και τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία της. Όπως αποκάλυψε, το «Tianora» είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, ωστόσο έχει πλέον ταυτιστεί τόσο πολύ μαζί του που έτσι τη φωνάζουν και οι φίλοι της.

«Το Tianora είναι το καλλιτεχνικό, αλλά με φωνάζουν έτσι και οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου», δήλωσε, εξηγώντας πως η ενασχόλησή της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. «Ασχολούμαι με τη μουσική από 7 χρονών. Ουσιαστικά, είναι 20 χρόνια που ζω μέσα σ’ αυτήν. Ξεκίνησα με μουσικές σπουδές, πήγα μουσικό σχολείο, παίζω 9 μουσικά όργανα και πάντα ήθελα να μαθαίνω όσα περισσότερα μπορώ. Να τα εντάσσω στη μουσική μου, να μαθαίνω νέους ήχους. Πάντα προσπαθώ να παίρνω πολλές πληροφορίες μέσα από τη μουσική», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, η Tianora εξήγησε ότι το «Anatello» έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά συνδυάζεται με σύγχρονους ήχους. «Αυτό το τραγούδι έχει μέσα το στοιχείο της Ελλάδας, γιατί θέλω να φέρω την ενέργεια που έχει ο τόπος μας. Έχει ελληνικό στίχο και τον συνδυάζω με μοντέρνο ήχο. Θέλω να φέρω στο τώρα την Ελλάδα, γιατί κάπου νομίζω πως αυτό έχει ξεθωριάσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε πως για εκείνη η μουσική είναι κάτι βαθύτερο από μια απλή δημιουργία. «Θεωρώ ότι απλά γράφουμε και δε νιώθουμε τη μουσική. Δε θέλουμε να γράψουμε ιστορία με αυτήν. Εγώ προσπαθώ να συνδυάζω όλη αυτή την κουλτούρα. Έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική, οπότε εντάσσω και τέτοια γυρίσματα μέσα», ανέφερε.

Η συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό, όπως είπε, προέκυψε σχεδόν απρόσμενα. «Προέκυψε με έναν τρόπο πολύ ξαφνικό. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν άκουσα το κομμάτι και είπα “παιδιά, ναι, πάμε”. Ευγνωμονώ πολύ την ομάδα μου, τους Elements, γιατί κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ο παραγωγός μου με άκουσε στο Instagram, σε ένα story, και είπε κατευθείαν στη συνεργάτιδά μου, τη Τζο, ότι θέλει να στείλει κομμάτι στην Tianora για τη Eurovision. Και τελικά γράψαμε όλοι μαζί το τραγούδι», αποκάλυψε.

Για τη διαδικασία και την εμπειρία που ζει, η τραγουδίστρια είπε πως προσπαθεί να την απολαύσει με ειλικρίνεια και δημιουργικότητα. «Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το ζήσω. Μ’ αρέσει πάρα πολύ που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Θέλω να το κάνω με αυθεντικότητα και να τιμήσω τον τόπο μου. Υπάρχει άγχος προετοιμασίας γιατί έχω θέμα με τον έλεγχο, θέλω να περνάνε όλα απ’ τα χέρια μου, να βάζω τη δική μου νότα. Ο κόσμος μου είναι κάτι νέο, γιατί προσπαθώ να συνδυάσω το αρχέγονο με το γαλαξιακό. Δεν είναι εύκολο κάποιος να το γνωρίσει αυτό, πρέπει να τον φέρω στον κόσμο μου και να τον κάνω να το καταλάβει», τόνισε.

Αναφερόμενη στην ιδιαίτερη εμφάνισή της, σχολίασε με χιούμορ τις αντιδράσεις του κόσμου. «Κάποιοι με βλέπουν και λένε “αυτή είναι εξωγήινη”. Πάντα ακούω αυτό. Είναι AI. Όλοι νομίζουν ότι είμαι AI», είπε γελώντας, πριν εξηγήσει ότι συχνά οι άνθρωποι χάνουν την ταυτότητά τους προσπαθώντας να ακούσουν όλες τις γνώμες. «Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται και εκεί που απολαμβάνουν τη μουσική τους και το στιλ τους, αρχίζουν να ακούνε τις γνώμες των άλλων και φεύγουν εκτός πορείας. Θεωρώ ότι αυτός που υποστηρίζει την ταυτότητά του και φέρνει κάτι διαφορετικό, σίγουρα έχει προτέρημα».

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν. «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πείσω, γιατί ο κόσμος, όπως και να ‘χει, καταλαβαίνει τι είναι αυθεντικό και ποιος προσποιείται. Και δεν το λέω εγωιστικά», ανέφερε.

Τέλος, η Tianora σημείωσε ότι το είδος που εκπροσωπεί ίσως είναι πιο οικείο στο εξωτερικό. «Θεωρώ ότι στο εξωτερικό αυτό που φέρω είναι πιο mainstream. Απλά δεν έχει έρθει τόσο πολύ εδώ. Καλλιτέχνιδες όπως η Loreen ασχολούνται με το spiritual κομμάτι, οπότε εκεί είναι πιο γνώριμο», κατέληξε.