Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Σύνοψη από το

  • Μια νέα οπτική ψευδαίσθηση προκαλεί όσους έχουν «αετίσια ματιά» να εντοπίσουν ένα πάντα ανάμεσα σε χιονάνθρωπους σε μόλις 8 δευτερόλεπτα.
  • Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου και στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.
  • Είναι επίσης ευεργετικές για τα παιδιά, καθώς βοηθούν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσουν αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις την βελόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε διάφορους χιονάνθρωπους. Κάπου κρύβεται ένα πάντα. Μπορείτε να το εντοπίσετε σε μόλις 8 δευτερόλεπτα;

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσπαθήστε να ψάξετε για πράγματα που φαίνονται περίεργα. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 8 δευτερόλεπτα για να βρείτε το πάντα.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει τον σκύλο σε 12 δευτερόλεπτα

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις την γάτα σε 8 δευτερόλεπτα

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας.

Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν το πάντα. Όσοι δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν, μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουμε με το αλκοόλ στις γιορτές και μας βλάπτει – Πώς θα το αποφύγουμε;

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Ακρίβεια: 4 στους 10 θα ξοδέψουν λιγότερα στην εορταστική αγορά

Ακρίβεια: Πιο «τσιμπημένο« το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι από το χριστουγεννιάτικο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:30 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: Καρκίνοι, τα βλέμματα στρέφονται πάνω σας

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα...
21:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 8 ημερομηνίες, έχουν την τύχη στο πλευρό τους

Κάποιοι άνθρωποι απλώς έχουν τύχη. Βρίσκουν τη δουλειά των ονείρων τους, τον κατάλληλο σύντροφ...
20:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ασημικά: Το απλό κόλπο που αποτρέπει το μαύρισμα – Έτσι θα τα διατηρήσετε καθαρά και λαμπερά

Ο κλασικός τρόπος καθαρισμού των ασημικών είναι το σαπούνι πιάτων και το ζεστό νερό. Όπως τα π...
19:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Οι 8 φράσεις που λένε οι άνδρες για να βοηθήσουν, χωρίς να συνειδητοποιούν πόσο υποτιμητικές ακούγονται

Οι άνδρες συχνά ανοίγουν  συζητήσεις με τις καλύτερες προθέσεις, ειλικρινά θέλοντας να βοηθήσο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα