Ζελένσκι: Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ για ειρηνευτικές προτάσεις θα πραγματοποιηθούν σύντομα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τις προτάσεις που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα λάβουν χώρα σύντομα.

Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς το έθνος, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούν τον στρατό, το υπουργείο Εξωτερικών και τις μυστικές υπηρεσίες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου που πλησιάζει το 4ο έτος του.

