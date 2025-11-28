Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από το Χαλάνδρι – ΦΩΤΟ 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από την περιοχή του Χαλανδρίου Αττικής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 25/11/25, στις 11:50 η ώρα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαλανδρίου, Αττικής η Θεοδώρα Κ. 17 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα

28/11/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή

της σε κίνδυνο. Η Θεοδώρα Κ. έχει ύψος 1,66 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Φορούσε άσπρο φούτερ, γκρι φόρμα παντελόνι, γούνινες

μαύρες παντόφλες και είχε σακίδιο».