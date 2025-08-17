Ζελένσκι για την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ζελένσκι
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Την ευγνωμοσύνη και την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών που συγκροτούν τον αποκαλούμενο «Συνασπισμό των Προθύμων» εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Όλοι υποστηρίζουν ότι τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές μορφή – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, τονίζοντας ότι είναι «ιστορική απόφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες της Συμμαχίας των Προθυμών για τη σημερινή συζήτηση στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσιγκτον με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει σαφής υποστήριξη για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Όλοι υποστηρίζουν ότι τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερές μορφή – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Οι εγγυήσεις ασφάλειας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας εργασίας, πρέπει να είναι πραγματικά πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στη ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Φυσικά, συζητήσαμε επίσης πώς να σταματήσουμε τις δολοφονίες το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για την διαμόρφωση μιας κοινής οπτικής για το πώς πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία – πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ!»

 

