Βρετανία: Μυστήριο με drones που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από στρατιωτικές βάσεις στην ανατολική Αγγλία

Μυστήριο επικρατεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εντοπίστηκαν κοντά σε στρατιωτικές βάσεις στην ανατολική Αγγλία.

Συγκεκριμένα, η πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναφέρει ότι ένας αριθμός μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντοπίστηκε κοντά σε τρεις βάσεις στην ανατολική Αγγλία που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

