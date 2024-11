Κόνορ ΜακΓκρέγκορ: Θα ασκήσει έφεση μετά την καταδίκη για βιασμό και κακοποίηση- «Έκανα λάθη»

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο 36χρονος σταρ του UFC, δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Ιρλανδία, που τον έκρινε ένοχο για βιασμό και κακοποίηση.

Η απόφαση αφορά καταγγελία της 35χρονης Νικίτα Χαντ, η οποία κέρδισε αποζημίωση ύψους 248.000 ευρώ, για ισχυρισμούς περί βιασμού που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2018, στο ξενοδοχείο Beacon Hotel.

H ίδια κατηγόρησε για κακοποίηση και τον Τζέιμς Λόρενς, φίλο του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ωστόσο το δικαστήριο τον έκρινε αθώο.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο ΜακΓκρέγκορ παραδέχτηκε πως έχει κάνει λάθη.

People want to hear from me, I needed time. I know I made mistakes. Six years ago, I should have never responded to her outreaches. I should have shut the party down. I should never have stepped out on the woman I love the most in the world. That’s all on me.

As much as I…

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 25, 2024