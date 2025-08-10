Βίντεο: Άγριος ξυλοδαρμός Εβραίου πατέρα μπροστά στα μάτια της κόρης του – Οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ προκάλεσε βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 32χρονου Εβραίου μπροστά στα μάτια της κόρης του στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από την επίθεση με θύμα τον 32χρονο το μεσημέρι της Παρασκευής κοντά σε πάρκο στο Μόντρεαλ, φαίνεται ένας αγνώστων στοιχείων άνδρας να έχει ρίξει κάτω τον Ισραηλινό και να τον χτυπάει επανειλημμένα ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα μικρό κορίτσι.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον δράστη της επίθεσης να φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση πετώντας μέσα σε ένα σιντριβάνι κάτι που μοιάζει με κιπά, το παραδοσιακό καπελάκι που φορούν οι Ισραηλινοί, ενώ ακούγεται η φωνή γυναίκας που μάλλον καταγράφει το περιστατικό με το κινητό της να αναρωτιέται «μα, γιατί;».

«Το περιστατικό που φαίνεται σε αυτό το βίντεο είναι σοκαριστικό και ανατριχιαστικό. Ένας Εβραίος πατέρας ξυλοκοπήθηκε χθες μπροστά στην κόρη του στο Μόντρεαλ του Καναδά. Αυτές οι εικόνες θυμίζουν τις σκοτεινές περιόδους της δίωξης των Εβραίων. Είναι αποτρόπαιο. Η καναδική κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού!» ανέφερε σε ανάρτήση του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαρ.

