Χερσόνησος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης τουρίστα – «Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ νεκρή» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Χερσόνησος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης τουρίστα

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο που δείχνει τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου στη Χερσόνησο, στην Κρήτη, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Θύμα, ένας τουρίστας περίπου 50 ετών.

Συγκεκριμένα, ένα φορτηγό που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε πεζό που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, όμως τον χτύπησε και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που μετέφερε δύο άτομα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε όλη την περιοχή, αναστατώνοντας κατοίκους και περαστικούς. Ο οδηγός του φορτηγού παρέμεινε σοκαρισμένος για αρκετή ώρα μετά το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο του Κρήτη TV

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Τροχαίας, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο τουρίστας είχε χάσει τη ζωή του επί τόπου. Οι δύο επιβάτες της μηχανής, πατέρας και γιος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Κρήτη TV τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν: «Για λίγα λεπτά ήμουν στην ίδια πλευρά του δρόμου, θα μπορούσα να είμαι νεκρή τώρα. Ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και πάγωσα», δήλωσε μία γυναίκα που βρέθηκε κοντά στο σημείο. «Ο οδηγός του φορτηγού καθόταν στο πεζοδρόμιο και έκλαιγε, ήταν φανερό ότι δεν το ήθελε, η σκηνή ήταν τραγική».

Σύμφωνα με τις περιγραφές, το φορτηγό που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στον πεζό. Ο οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, όμως τον χτύπησε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μηχανή που μετέφερε δύο άτομα.

