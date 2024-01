Βασιλιάς Κάρολος: Πήρε εξιτήριο – Βγήκε χαμογελαστός από το νοσοκομείο

Χαμογελαστός και ευδιάθετος εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κάρολος, που πήρε σήμερα εξιτήριο από νοσοκομείο του Λονδίνου. Στο ίδιο νοσοκομείο ήταν και η Κέιτ Μίντλετον, η οποία επίσης βγήκε σήμερα.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας παρέμεινε για τρεις μέρες στην κλινική μετά από επιτυχημένη επέμβαση για υπερτροφία του προστάτη. Ο βασιλιάς Κάρολος βγήκε από το νοσοκομείο και είχε στο πλευρό του την βασίλισσα Καμίλα.

Αν και ο δρόμος είχε αποκλειστεί συγκεντρώθηκε ένα πλήθος ανθρώπων για να δουν από κοντά τον βασιλιά της Βρετανίας. Ο Κάρολος ήταν χαμογελαστός, χαιρέτησε τον κόσμο και τους ευχαριστούσε για την παρουσία τους.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024