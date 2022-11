«Τσίρκο» και «χάος»: Οι πρώτες 15 ημέρες του Έλον Μασκ στο τιμόνι του Twitter

Είχε υποσχεθεί το Twitter να μην μετατραπεί σε «κολαστήριο» και το δημοφιλές social media να γίνει ένας «δημόσιος διαδικτυακός χώρος όπου να μπορούν να εκφράζονται με υγιή τρόπο ποικίλες απόψεις, χωρίς προσφυγή στη βία». Αλλά ο Έλον Μασκ δεν έκανε ποτέ καριέρα με τον ειρμό των σκέψεών του.

Το saga υποτίθεται ότι θα τελείωνε με την ολοκλήρωση της αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου του Twitter από τον ιδρυτή των εταιρειών Tesla και SpaceX. Ο Έλον Μασκ απέκτησε στις 27 Οκτωβρίου τον έλεγχο του Twitter έναντι τιμήματος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως 15 μέρες αργότερα, με τον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο στο τιμόνι της πλατφόρμας…. κακοφωνίες, ευτράπελα, πισωγυρίσματα, βροχή απολύσεων και παραιτήσεων, προειδοποιήσεις από τις αρχές, φυγή διαφημιστών και εσχάτως απειλή για χρεοκοπία.

Το Twitter του Ίλον Μασκ μπάζει από όλες τις πλευρές, παρά τις αντίθετες προσπάθειές του να παρακινήσει τους εργαζομένους να συνεχίζουν να εργάζονται ακόμη στην εταιρεία και να ονειρεύονται ένα μέλλον «συναρπαστικό» σε αυτήν.

«Το μέλλον είναι πολύ συναρπαστικό, ανυπομονώ να το πραγματώσω μαζί σας», είπε το νέο αφεντικό την Πέμπτη κατά την έναρξη μιας εσωτερικής συνάντησης, για τους υπαλλήλους που κράτησαν τις δουλειές τους μετά από τις μαζικές απολύσεις που έκανε πριν από μια εβδομάδα.

Αλλά ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι προ των πυλών, καθώς ο Μασκ αργότερα παραδέχθηκε ότι δεν ήξερε πόσο «πεινασμένη για έσοδα» είναι η επιχείρηση το επόμενο έτος. «Μπορεί να έχουμε έλλειμμα ταμειακών ροών πολλών δισεκατομμυρίων», είπε, σύμφωνα με μηνύματα μεταξύ εργαζομένων που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε μια εσωτερική επιστολή του την προηγούμενη μέρα, τους είχε γράψει ότι η πορεία θα είναι «κοπιαστική», και ότι τώρα πρέπει «να πηγαίνουν στο γραφείο τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα», έπειτα από μήνες τηλεργασίας. Οι εργαζόμενοι τον ρώτησαν επίσης για τους κινδύνους που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη νέων, μη δοκιμασμένων λειτουργιών, την προτιμώμενη μέθοδο του αφεντικού της Tesla και της SpaceX.

Ο λόγος ανησυχίας; Η αμερικανική υπηρεσία ανταγωνισμού (FTC) που εξέδωσε την Πέμπτη μια σπάνια προειδοποίηση κατά της πλατφόρμας: «Παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις στο Twitter με μεγάλη ανησυχία», δήλωσε στο Reuters ο Ντάγκλας Φάραρ, διευθυντής δημοσίων υποθέσεων της FTC. «Κανένας διευθύνων σύμβουλος ή εταιρεία δεν είναι υπεράνω του νόμου». Η υπηρεσία υπενθύμισε ότι η πλατφόρμα κινδυνεύει να της επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα αν δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την υπηρεσία για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι που γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες δεν εργάζονται πλέον στο Twitter.

Ο Έλον Μασκ «υπάρχει πλέον σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν κανόνες», σημειώνει σε άρθρό του ο Ντέρεκ Ρόμπερτσον στο Politico. Η νέα εταιρεία του Μασκ βρίσκεται σε εσωτερικό χάος και τα κορυφαία στελέχη ασφαλείας αποχωρούν, συμπληρώνει. Ένα υπόμνημα από έναν δικηγόρο στην ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Twitter που διέρρευσε, μεταφέρει δηλώσεις δικηγόρου του Μασκ που είπε: «Ο Έλον στέλνει πυραύλους στο διάστημα, δεν φοβάται την FTC».

Σημερινό εκτενές άρθρο των New York Times δίνει τον τόνο: «Δύο εβδομάδες χάους», για την ανάληψη των ηνίων της πλατφόρμας από τον Μασκ.

Elon Musk ordered immediate layoffs at Twitter, fired executives by email, laid down product deadlines and has transformed the company.

The fallout has often been excruciating, said 36 current and former Twitter employees and people close to the company. https://t.co/M7PTvwmDsr

— The New York Times (@nytimes) November 11, 2022