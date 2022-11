Twitter: Έλληνας το δεξί χέρι του Έλον Μασκ – Ποιος είναι ο Τζέισον Καλακάνης

Ένας Έλληνας είναι στην ηγετική ομάδα της νέας εποχής του Twitter.

Η εξαγορά – μαμούθ ύψους 44 δισ. δολαρίων ολοκληρώθηκε στις 27 Οκτωβρίου. Το επιτελείο του Έλον Μασκ είναι πλέον στελεχωμένο από τους Σρίραμ Κρίσναν (συνιδρυτή του PayPal), Ντέιβιντ Σακς (επιχειρηματία – επενδυτή τεχνολογίας), Aλεκ Σπίρο (δικηγόρο) και τον Ελληνοαμερικανό Τζέισον Καλακάνη.

Σύμφωνα με επιχειρηματικές πήγές, ο Τζέισον Καλακάνης απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του Έλον Μασκ.

CEO? sounds brutal…

But happy to be Chief Meme Officer at twitter #RideOrDie https://t.co/fJL7ovi5GQ

— @jason (@Jason) October 28, 2022