Το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό της Κάθι Γκρίφιν επειδή… υποδύθηκε τον Έλον Μασκ

Η Κάθι Γκρίφιν ήταν το τελευταίο «θύμα» στην εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, καθώς ο λογαριασμός της γνωστής κωμικού ανεστάλη την Κυριακή.

Η Γκρίφιν, 62 ετών, άλλαξε το όνομα του προφίλ της σε Μασκ και φάνηκε να αποκλείστηκε αμέσως από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά το γεγονός ότι το username της έδειχνε το δικό της όνομα @kathygriffin, το παρατσούκλι με το μπλε σημάδι της έγραφε «Elon Musk» — κάτι που αντίκειται στην πολιτική της εταιρείας κατά της πλαστοπροσωπίας.

Ο ιδρυτής της SpaceX ανέφερε ότι έπαιρνε στα σοβαρά τον ρόλο του «Chief Tweet», καθώς απευθυνόταν σε ψεύτικους λογαριασμούς λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη εξαγορά του Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων έπειτα από μήνες νομικής διαμάχης.

«Στο εξής, οποιοσδήποτε χειρίζεται το Twitter και εμπλέκεται σε πλαστοπροσωπία χωρίς να προσδιορίζει ξεκάθαρα την «παρωδία» θα ανασταλεί οριστικά», έγραψε το βράδυ της Κυριακής.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022