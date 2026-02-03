Τραμπ: «Θα γίνουν κακά πράγματα» αν δεν κλειστεί συμφωνία με Ιράν – Διμερείς διαπραγματεύσεις την Παρασκευή στην Τουρκία αναφέρουν αραβικές πηγές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες Δευτέρα ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτή τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου.

Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (…) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.

Σε διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν στις 6 Φεβρουαρίου στην Τουρκία αναφέρονται αραβικές πηγές

Μια συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου, δήλωσε στο AFP την Τρίτη Άραβας αξιωματούχος, αφού η Τεχεράνη ζήτησε επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά και η Ουάσινγκτον προειδοποίησε για συνέπειες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Η πιθανή συνάντηση δρομολογείται με παρεμβάσεις της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και του Ομάν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα, αμερικανικές στρατιωτικές πηγές υποστηρίζουν ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln που εστάλη στον Περσικό ως επικεφαλής ετοιμοπόλεμης αρμάδας, έχει εισέλθει σε «Λειτουργία Φάντασμα» και η ομάδα κρούσης επιχειρεί με απενεργοποιημένους αναμεταδότες και απόλυτη σιγή ασυρμάτου, «πλήρως προετοιμασμένη να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή του Προέδρου Τραμπ».