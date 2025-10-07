Τραμπ: Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς τον πρότειναν για το Νόμπελ Ειρήνης – Οι ευχαριστίες του προεδρικού ζεύγους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, εξέφρασαν τις “ειλικρινείς ευχαριστίες” τους στις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, για την πρόταση που υπέβαλαν στην Επιτροπή Νόμπελ, ώστε να είναι υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεσμεύτηκε να “διασφαλίσει την ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς”, αναφέρεται σε επιστολή που δημοσίευσαν οι οικογένειες των ομήρων την Τρίτη – δύο χρόνια αφότου η μαχητική οργάνωση ηγήθηκε των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

“Από τα αποτρόπαια γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, που είδαν οικογένειες να διαλύονται, παιδιά να ξεριζώνονται από την αγκαλιά των γονιών τους και αθώους ανθρώπους να πυροβολούνται, να σκοτώνονται και να βιάζονται, είμαι αποφασισμένος να επιστρέψω όλους τους ομήρους στην πατρίδα και να διασφαλίσω την ολοκληρωτική καταστροφή της Χαμάς, ώστε αυτές οι φρικτές πράξεις να μην επαναληφθούν ποτέ”, αναφέρεται στην επιστολή ότι δήλωσε ο Τραμπ.

“Αυτές οι απερίγραπτες σκηνές έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ”, προστίθεται στην επιστολή των οικογενειών.

“Ολόκληρη η κυβέρνησή μου έχει συγκινηθεί από το γεγονός ότι, μέσα από τον αδιανόητο πόνο και την ταλαιπωρία του να περνάτε δύο χρόνια χωρίς να γνωρίζετε πού βρίσκονται οι αγαπημένοι σας, συνεχίσατε να λέτε τις ιστορίες τους και να υπερασπίζεστε το συμφέρον τους”, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την επιστολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι παραμένει “σταθερά προσηλωμένος” στην “αποκατάσταση μιας εξωτερικής πολιτικής της ειρήνης μέσω της δύναμης, τερματίζοντας τα χρόνια των ατελείωτων πολέμων, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά σε όλο τον κόσμο”.

Αξιωματούχοι από την Ουάσινγκτον αναμένεται να φθάσουν στην Αίγυπτο, αύριο, Τετάρτη, όπου ισραηλινοί και παλαιστίνιοι διαπραγματευτές ξεκίνησαν από χθες, Δευτέρα, τις δύσκολες συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός – με αφορμή την πρόταση 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.