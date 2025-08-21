Τραμπ: Δημοσίευσε παρασκηνιακή φωτογραφία με τον Πούτιν – Η αναφορά στον Ψυχρό Πόλεμο, τον Χρουστσόφ και το «ντιμπέιτ της κουζίνας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Πηγή: Truth Social/Donald Trump

Η πλευρά της Ρωσίας επέλεξε να κάνει συμβολικές αναφορές στην Σοβιετική Ένωση και τον Ψυχρό Πόλεμο κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα και το ίδιο αποφάσισε να κάνει τώρα και η Ουάσινγκτον.

Μετά την μπλούζα του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης στο κυριλλικό αλφάβητο, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μία παρασκηνιακή φωτογραφία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν με συγκεκριμένες αναφορές στον Ψυχρό Πόλεμο.

Στην φωτογραφία φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι σοβαρός και να βάζει το δάχτυλο του κοντά στο στέρνο του Ρώσου προέδρου ο οποίος χαμογελάει.

Από κάτω ο Τραμπ δημοσιεύει και την διάσημη φωτογραφία του Ρίτσαρντ Νίξον με τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Νικήτα Χρουστσόφ με τον τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει μία παρόμοια κίνηση κατά την διάρκεια του λεγόμενου «ντιμπέιτ της κουζίνας». Ο Ρίτσαρντ Νίξον τον Ιούλιο του 1959 επισκεπτόταν τα εγκαίνια μίας αμερικανικής έκθεσης στην Μόσχα όπου συναντήθηκε με τον Νικήτα Χρουστσόφ.

Στην έκθεση υπήρχαν πολλές αμερικανικές οικιακές συσκευές και μία ολόκληρη τυπική αμερικανική κουζίνα, που είχε στόχο να δείξει τις ανέσεις του αμερικανικού τρόπου ζωής. Σε εκείνο το σημείο ο Νίξον αντιπαρατέθηκε με τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης και ξεκίνησε μία συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του καπιταλισμού και του κομμουνισμού.

Πηγή: 1959. © Elliott Erwitt | Magnum Photos

