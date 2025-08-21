Ισπανία: Απαγόρευση κολύμβησης σε δημοφιλές θέρετρο λόγω εμφάνισης θαλάσσιου «δολοφόνου» – Ο «Μπλε Δράκος» τρομοκρατεί τις ακτές

Συναγερμός σήμανε σε παραθαλάσσιες περιοχές της Ισπανίας μετά την εμφάνιση σπάνιων και ιδιαίτερα επικίνδυνων θαλάσσιων πλασμάτων, γνωστών ως «μπλε δράκοι», που φέρουν δηλητήριο το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, απαγορεύτηκε σε τουρίστες και λουόμενοι να μπουν στη θάλασσα κατά μήκος επτά μιλίων ακτογραμμής στην Costa Blanca, και συγκεκριμένα στον δήμο Guardamar del Segura, βόρεια του τουριστικού θέρετρου Torrevieja.

Η αιτία της απαγόρευσης ήταν η εμφάνιση του Glaucus atlanticus, ενός εντυπωσιακού αλλά επικίνδυνου θαλάσσιου γυμνοσάλιαγκα, γνωστού και ως «μπλε δράκος». Το μικροσκοπικό αυτό πλάσμα, μήκους μόλις 4 εκατοστών, χαρακτηρίζεται από το ζωηρό μπλε χρώμα του και τρέφεται με τοξικά θαλάσσια είδη όπως η Portugese Man o’ War. Απορροφά και αποθηκεύει τα δηλητηριώδη κύτταρα των θυμάτων του, ενισχύοντας τη δύναμη του ίδιου του δηλητηρίου του.

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, αν κάποιος αγγίξει ή πατήσει κατά λάθος έναν «μπλε δράκο», μπορεί να δεχθεί δυνατό τσίμπημα, καθώς τα κύτταρα αυτά ενεργοποιούνται και απελευθερώνονται στο ανθρώπινο δέρμα.

Συμπτώματα και κίνδυνοι

Τα συμπτώματα από ένα τέτοιο τσίμπημα περιλαμβάνουν ναυτία, έντονο πόνο, εμετό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Αν και τα περισσότερα περιστατικά δεν είναι θανατηφόρα, το δηλητήριο μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο για άτομα με αλλεργίες, καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα, μικρά παιδιά ή σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων τσιμπημάτων.

Ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Χοσέ Λουίς Σάεθ, ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), την ανάρτηση κόκκινων σημαιών στις παραλίες και την πλήρη απαγόρευση της κολύμβησης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η παραλία Vivers έκλεισε για τους λουόμενους μετά την ανίχνευση δύο δειγμάτων του Glaucus atlanticus. Υπενθυμίζουμε ότι, παρά το εντυπωσιακό του χρώμα και το μικρό του μέγεθος, το πλάσμα αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε προληπτική επιχείρηση του δήμου για εντοπισμό τυχόν επιπλέον δειγμάτων που θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί από τα θαλάσσια ρεύματα.

Οι αρχές καλούν το κοινό να μην αγγίζει το ζώο, ούτε καν με γάντια, και να ειδοποιεί άμεσα τους ναυαγοσώστες ή τις τοπικές αρχές σε περίπτωση εντοπισμού. Σε περίπτωση τσιμπήματος, συστήνεται πλύσιμο της περιοχής με θαλασσινό νερό και άμεση μετάβαση στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή υγειονομική μονάδα.

Όπως ανέφερε σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) ο δήμαρχος Σάεθ, η απαγόρευση κολύμβησης ήρθη και οι κόκκινες σημαίες αντικαταστάθηκαν με κίτρινες, πράγμα που σημαίνει ότι η θάλασσα είναι πλέον προσβάσιμη, αλλά με αυξημένη προσοχή. Οι υπηρεσίες του δήμου, η αστυνομία και οι ναυαγοσώστες παραμένουν σε επιφυλακή.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η εμφάνιση επικίνδυνων θαλάσσιων οργανισμών δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο στην Costa Blanca. Όπως υπενθυμίζει η Daily Mail, το 2018 είχαν εντοπιστεί Portugese Men O’ War, προκαλώντας εκτεταμένες απαγορεύσεις κολύμβησης.

Σε μία από τις τότε περιπτώσεις, ένα 11χρονο αγόρι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Elche μετά από τσίμπημα. Παρά την άμεση φροντίδα των ναυαγοσωστών και την απομάκρυνση των πλοκαμιών από το χέρι του, παραπονέθηκε για πόνους στην κοιλιά και στον λαιμό. Ευτυχώς, πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Τοπικά ΜΜΕ τότε ανέφεραν ότι σχεδόν 120 χλμ. ακτογραμμής είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνα και είχαν αποκλειστεί για το κοινό.