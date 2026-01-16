Τραμπ: Απειλεί με δασμούς όσες χώρες δεν υποστηρίξουν τα σχέδια των ΗΠΑ για «κατάληψη» της Γροιλανδίας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εδώ και μήνες, ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως στη χρήση δασμών για να επιβάλει το θέμα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συνταχθεί με τη Δανία, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ελέγχουν το μεγαλύτερο νησί του κόσμου.

«Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αυτό συμβαίνει την ώρα που μια διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ άρχισε επίσημη επίσκεψη στην Κοπεγχάγη, για να εκφράσει την υποστήριξή της προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Η διήμερη επίσκεψη συνοδεύεται από μια ευρωπαϊκή επίδειξη υποστήριξης με τη μορφή στρατιωτικής αποστολής αναγνώρισης στη Γροιλανδία, το νησί της Αρκτικής που αποτελεί αυτόνομο δανικό έδαφος.

Οι 11 βουλευτές και βουλευτίνες από τις ΗΠΑ επρόκειτο να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, και τον ομόλογό της της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η ομάδα έφτασε στο δανικό εργοδοτικό σωματείο Dansk Industri γύρω στο μεσημέρι (11 π.μ. ώρα Ιρλανδίας) για συζητήσεις με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου. Αργότερα επρόκειτο να συναντηθούν με μέλη του δανικού κοινοβουλίου, πάνω από το οποίο υψώθηκε η σημαία της Γροιλανδίας σε ένδειξη ενότητας.

Η Γροιλανδία και η Δανία δηλώνουν ότι το νησί δεν είναι προς πώληση, ότι οι απειλές χρήσης βίας είναι απερίσκεπτες και ότι τα ζητήματα ασφάλειας πρέπει να επιλύονται μεταξύ των συμμάχων. Σημαντικές χώρες της ΕΕ έχουν υποστηρίξει τη Δανία, η οποία είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.