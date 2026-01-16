Τροχαίο στα Μέγαρα: Κανονικά η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου – Στο Θριάσιο ο τραυματισμένος οδηγός

  • Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών στο ύψος των Μεγάρων.
  • Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός φορτηγού και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.
  • Ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσειο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί η κίνηση στη δεξιά λωρίδα και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών στο ύψος των Μεγάρων.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, κατά την σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός από τα δύο φορτηγά και χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του από το όχημα.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού έλαβαν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

