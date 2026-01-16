Super League: Ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά

Την αναβολή της αναμέτρησής του με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ζήτησε με αίτημά του στη διοργανώτρια αρχή ο ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αντιμετωπίζει την Πέμπτη 22/1 στην Τούμπα (19:45) την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, και μία εβδομάδα αργότερα την Λιόν στη Γαλλία (29/1, 22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν το αν ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης. Με αυτό το σκεπτικό, οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν να μην παίξουν την Κυριακή 25/1 εκτός έδρας με την Κηφισιά, όπως είχαν το δικαίωμα να κάνουν κι όπως έχουν ήδη κάνει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και πλέον προχωρά στην υλοποίησή του. Σκοπός της εταιρίας είναι “η κατασκευή/ανέγερση και εκμετάλλευση Σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Τούμπας Θεσσαλονίκης, στη θέση που προϋπήρχε το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ”. Το όνομα της εταιρείας είναι “Φωλιά δικέφαλου αετού”, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ. Το νέο γήπεδο θα είναι το καινούριο σπίτι του ΠΑΟΚ και το όνομα της SPV έχει σημειολογικό χαρακτήρα. Πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Ιβάν Σαββίδης, διευθύνουσα σύμβουλος η Μαρία Γκοντσάροβα και μέλος ο Κώστας Φωτιάδης.

