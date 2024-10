Τουρκία: 4 νεκροί και 14 τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα – Η στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις της TUSAS

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS/TAI) στην Άγκυρα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετά θύματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι η έκρηξη έξω από τις εγκαταστάσεις ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης.

«Δυστυχώς, έχουμε τρεις νεκρούς και 14 τραυματίες από την επίθεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Έχουμε 4 νεκρούς και 14 τραυματίες. Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση και προσεύχομαι για το έλεος του Αλλάχ στους μάρτυρές μας».

Σύμφωνα με τις αναφορές των Τουρκικών μέσων ενημέρωσης, οι δράστες έφτασαν στις εγκαταστάσεις με ταξί κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας στη φρουρά ασφαλείας της TUSAS.

Ένας από τους τρομοκράτες πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό, όπως αναφέρει η Hurriyet, ενώ άλλοι κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG



Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για έκρηξη που ακολούθησε έπειτα από πυροβολισμούς.

🚨Turkey’s interior minister has confirmed a terrorist attack on the Turkish Aerospace Industries (TAI) facilities in Kahramankazan, Ankara.

There are reports of casualties and injuries as a result of the attack. pic.twitter.com/YAhpRHBjD7

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 23, 2024