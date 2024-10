Γάζα: «20.000 Παλαιστίνιοι εκκένωσαν την Τζαμπάλια και 150 τρομοκράτες συνελήφθησαν» λένε οι IDF – Η ανθρωπιστική κρίση χτυπάει «κόκκινο» στην περιοχή

Η ένταση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σε περιοχές όπως η Τζαμπάλια, το Μπέιτ Χανούν και το Μπέιτ Λαχία, κλιμακώνεται καθώς η πολιορκία του Ισραήλ συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, δεν υπάρχει πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν μπορέσει να εισέλθουν στην περιοχή, αφήνοντας τους κατοίκους του βορρά σε κατάσταση εγκατάλειψης.

Οι IDF, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν πως περίπου 20.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την περιοχή της Τζαμπάλια λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης εναντίον της Χαμάς. Παράλληλα, στρατιωτικές δυνάμεις έχουν συλλάβει περίπου 150 άτομα, τα οποία θεωρούνται «τρομοκράτες».

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται πως «σπάει την πολιορκία της Χαμάς στην Τζαμπάλια», επιτρέποντας στους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή με ασφαλή τρόπο, μέσα από οργανωμένες διαδρομές. «Η επιχείρηση εκκένωσης συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες της Χαμάς να εμποδίσει την εκκένωση», δηλώνουν οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.



Σε συνεργασία με την διεθνή κοινότητα και τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, οι IDF και η κρατική υπηρεσία του Ισραήλ COGAT βρίσκονται σε επικοινωνία για να διασφαλίσουν τη λειτουργία των νοσοκομείων, προσφέροντας ιατρικό εξοπλισμό και καύσιμα όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές συνθήκες που αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί εκκενώσεις προσωπικού και ασθενών από νοσοκομεία.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για μαζικές συλλήψεις από τον ισραηλινό στρατό, που συνοδεύονται από εντατικές ανακρίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνδρες χωρίζονται από τις γυναίκες και τα παιδιά τους, ενώ οι οικογένειες κατακερματίζονται.

In northern Gaza, women and children, left hungry, thirsty, and homeless, are wandering the streets in search of safety.

