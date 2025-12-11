Time: «Πρόσωπο της Χρονιάς» οι «πρωτεργάτες» της τεχνητής νοημοσύνης 

Το περιοδικό Time ανακήρυξε σήμερα “Πρόσωπο της χρονιάς” οκτώ πρωτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης για την ικανότητά τους να εισαγάγουν την εποχή των σκεπτόμενων μηχανών μέσω μιας μετασχηματιστικής τεχνολογίας.

“Το Πρόσωπο της χρονιάς είναι ένας ισχυρός τρόπος να εστιαστεί η προσοχή του κόσμου στους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη ζωή μας. Και φέτος, κανείς δεν είχε μεγαλύτερη επίδραση από τους ανθρώπους που φαντάστηκαν, σχεδίασαν και κατασκεύασαν την ΤΝ”, γράφει ο διευθυντής του Time Σαμ Τζέικομπς σε επιστολή προς τους αναγνώστες.

Ο Τζέικομπς αναφέρθηκε σε αυτούς ως “η ανθρωπότητα που συνεπαίρνει και αγωνιά” και “μεταμορφώνει το παρόν και υπερβαίνει το δυνατό”.

Οι οκτώ προσωπικότητες που συναποτελούν το “Πρόσωπο της χρονιάς” για το Time το 2025 είναι οι επικεφαλής του Meta Μαρκ Ζούκεμπεργκ, του AMD Λίζα Σου, του X  Ίλον Μασκ, της Nvidia Τζεν-σουν Χουάνγκ, της OpenAI Σαμ Άλτμαν, της διεύθυνσης ΤΝ της Google, της DeepMind, Ντένις Χασάμπις, της Anthropic Ντάριο Αμόντεϊ και τέλος της ειδικής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ Φέι-Φέι Λι, της επονομαζόμενης και «νονάς της ΤΝ».

Το τεύχος με το “Πρόσωπο της χρονιάς” για το 2025 περιλαμβάνει ένα κύριο θέμα που διερευνά το πώς η ΤΝ άλλαξε τον κόσμο μέσα στη χρονιά με καινούριους και “μερικές φορές τρομακτικούς τρόπους”. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζεν-σουν Χουάνγκ, τα μικροτσίπ της οποίας τροφοδοτούν την έκρηξη της ΤΝ, και επενδυτές της ΤΝ όπως ο διευθύνων σύμβουλος της SoftBank Μασαγιόσι Σον.

Διερευνά ενοχλητικές πλευρές της ΤΝ όπως η αυτοκτονία ενός 16χρονου από την Καλιφόρνια για την οποία οι γονείς του μήνυσαν την OpenAI που κατασκεύασε το ChatGPT, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην εταιρία για τον θάνατο του γιου τους, λόγω συνομιλιών που είχε με το διαλογικό ρομπότ.

Το Time είναι ένα από τα πολλά ΜΜΕ που συμπράττουν με εταιρίες ΤΝ για αδειοδότηση περιεχομένου και αναπτύσσουν νέα εργαλεία. Τον Ιούνιο του 2024 υπέγραψε πολυετή συμφωνία περιεχομένου με την OpenAI που έδωσε στην κατασκευάστρια του ChatGPT πρόσβαση σε περιεχόμενο των αρχειοθετημένων ειδήσεών του. Σε απάντηση σε ερωτήματα χρηστών, το διαλογικό ρομπότ επικαλείται και συνδέει με την πηγή στο Time.com.

To Time ονόμασε τον τότε νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ “Πρόσωπο της χρονιάς” για το 2024, όπως είχε κάνει και το 2016. Άλλοι που έχουν ανακηρυχθεί “Πρόσωπα της χρονιάς” είναι η σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ίλον Μασκ.

