Σήφης Γαρυφαλάκης

Τι απαντά το Βρετανικό Μουσείο για το δείπνο μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα
Φωτογραφία: Xavier Von Erlach / Unsplash

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, το Βρετανικό Μουσείο επεσήμανε πως «δεν θα προβεί σε σχόλια» για το θέμα, τονίζοντας όμως ότι η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από καθετί άλλο και ότι όλα τα αιτήματα για χρήση των αιθουσών αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα.

Η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, Τζάνετ Σούζμαν, τόνισε πως η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «δεν έχει άδικο», ενώ χαρακτήρισε το δείπνο «μάλλον προκλητικό», με τα Γλυπτά να υπερέχουν «στην ακινησία και τον συμβολισμό τους» σε σχέση με τους λαμπερούς καλεσμένους.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα προτιμούσε να γνωρίζει ο «άνθρωπος του δρόμου» την ύπαρξη των Γλυπτών, ακόμη κι αν αυτό συμβεί μέσα από ένα χορό, καταλήγοντας ότι «η δημοσιότητα είναι δημοσιότητα» και ότι σήμερα περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τα Γλυπτά σε σχέση με χθες.

