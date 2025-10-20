Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας η μόνη διαφορά Ελλάδας-Τουρκίας – Θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας η μόνη διαφορά Ελλάδας-Τουρκίας – Θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης

Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ήταν τα βασικά αντικείμενα της συνάντησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν σήμερα, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δυο ΥΠΕΞ αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας και πλήρους υλοποίησης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, προς όφελος της σταθερότητας της περιοχής.

Από την πλευρά του ο κ.Γεραπετρίτης -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- ενημέρωσε για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης. Επιπλέον, επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης.

Οι δυο υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν ακόμη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής -πολυμερές σχήμα 5Χ5- και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως.

Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα και την επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

