«Τελεσίγραφο» Τραμπ: Η Χαμάς έχει 3 ή 4 ημέρες να απαντήσει για το σχέδιο για την Γάζα

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσουν στην πρότασή του για ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Ο Τραμπ έκανε την δήλωση, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο, για να πάει στη Βιρτζίνια, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματικούς, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί εκεί.

Στον περίβολο του Λευκού Οίκου, οι δημοσιογράφοι τον περίμεναν και του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη από αυτόν ειρηνευτική συμφωνία.

Είπε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει. «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώρια για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

Είπε επίσης ότι θέλει να επιστραφούν όλοι οι όμηροι και να υπάρξει “καλή συμπεριφορά”. Αν η Χαμάς αρνηθεί, είπε, θα “αφήσει το Ισραήλ να προχωρήσει και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει”.