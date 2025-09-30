Ομόνοια: Συνελήφθη 58χρονος για διακίνηση λαθραίων ηλεκτρονικών καπνικών προϊόντων – Kατασχέθηκαν πάνω από 230.000 ευρώ 

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνελήφθη απογευματινές ώρες της 24-9-2025 στην περιοχή της Ομόνοιας, 58χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και για νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα το οποίο εμπορεύεται λαθραία ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Ομόνοιας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν απογευματινές ώρες της 24-9-2025 τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Μετά από έρευνα εντός του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-190- ηλεκτρονικές συσκευές τσιγάρου,

το χρηματικό ποσό των -237.435- ευρώ και

μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.