Έρευνα: Οι καλύτερες και χειρότερες πόλεις για πεζή μετακίνηση – Σε ποια θέση «φιγουράρει» η Αθήνα

Πόσο εύκολη ως προς την πεζή μετακίνηση είναι η πόλη στην οποία διαμένετε; Μία νέα έρευνα της Compare the Market AU ανέλυσε μονοπάτια πεζών, δείκτες ασφάλειας, κόστος δημόσιων συγκοινωνιών και άλλους συναφείς παράγοντες για να αποκαλύψει τις καλύτερες και τις χειρότερες πόλεις για διαβίωση και εύκολη μετακίνηση χωρίς αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Πράγα (63,11) βρίσκεται στην κορυφή, ακολουθούμενη από τη Βιέννη (62,95) και το Τόκιο (62,59).

Στον αντίποδα, πόλεις όπως το Χιούστον και το Γιοχάνεσμπουργκ κατατάχθηκαν στις τελευταίες θέσεις λόγω περιορισμένων υποδομών πεζής μετακίνησης.

Η έρευνα της πλατφόρμας Compare the Market ανέλυσε 90 πόλεις παγκοσμίως με βάση δείκτες όπως οι υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες, οι χώροι χωρίς αυτοκίνητα, η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και το συνολικό αίσθημα ασφάλειας.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ακόμη η Μαδρίτη, η Στοκχόλμη, η Λισαβόνα και το Ελσίνκι.

Η Αθήνα κατέλαβε την 30ή θέση παγκοσμίως, με σκορ 51,35. Η πόλη ξεχωρίζει για την υψηλή προσβασιμότητα στις υπηρεσίες (88%), ωστόσο υστερεί σε ασφάλεια για τους πεζούς και στα ποσοστά καθημερινών μετακινήσεων με τα πόδια, το ποδήλατο ή τα ΜΜΜ.

Οι 10 κορυφαίες πόλεις

Τα συμπεράσματα

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη λίστα με 7 πόλεις στην πρώτη δεκάδα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στον αστικό σχεδιασμό φιλικό προς τους πεζούς. Πράγα, Βιέννη και Στοκχόλμη ξεχωρίζουν χάρη στις καλοστημένες υποδομές τους – από εκτεταμένα μονοπάτια και ποδηλατικές διαδρομές έως αποδοτικά συστήματα ΜΜΜ. Η υψηλή θέση των ευρωπαϊκών πόλεων αποδίδεται επίσης στη στρατηγική για βιωσιμότητα, ασφάλεια και μειωμένη εξάρτηση από το αυτοκίνητο.

Αντίθετα, το Χιούστον βρίσκεται χαμηλά λόγω περιορισμένων υποδομών για πεζούς, χαμηλού ποσοστού κατοίκων κοντά σε υπηρεσίες και μεγάλης εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στις τελευταίες θέσεις, με 7 από τις 10 χειρότερες πόλεις να βρίσκονται εκεί (μεταξύ τους Χιούστον, Λος Άντζελες και Σαν Αντόνιο).

Το Γιοχάνεσμπουργκ κατατάσσεται τελευταίο λόγω έλλειψης επαρκών χώρων για πεζούς και περιορισμένων επιλογών δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ η Τιχουάνα αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις με σημαντικό μέρος του πληθυσμού να ζει μακριά από βασικές υπηρεσίες και σχετικά υψηλό κόστος συγκοινωνίας.

Η μελέτη κατατάσσει 90 πόλεις του κόσμου βάσει της «περπατησιμότητας» τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 8 διαφορετικοί δείκτες. Τα δεδομένα κανονικοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε σκορ (0–1). Όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, αποδόθηκε σκορ 0. Οι τιμές στη συνέχεια αθροίστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν ώστε κάθε πόλη να λάβει τελικό σκορ σε κλίμακα 0–100. Οι πόλεις κατατάχθηκαν από το υψηλότερο στο χαμηλότερο.

Οι δείκτες της έρευνας:

Κάτοικοι κοντά σε υπηρεσίες (παιδεία & υγεία σε απόσταση <1 χλμ.)

Χώροι χωρίς αυτοκίνητα (πεζόδρομοι, πάρκα, πλατείες)

Ποδηλατικές διαδρομές

Μονοπάτια πεζών

Δείκτης ασφάλειας

Κόστος εισιτηρίου ΜΜΜ (μονή διαδρομή)

Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm)

Ποσοστό μετακινήσεων με τα πόδια, ποδήλατο ή ΜΜΜ

Κανόνες κατάταξης:

Όσο υψηλότερο τόσο καλύτερο: πρόσβαση σε υπηρεσίες, χώροι χωρίς αυτοκίνητα, ποδηλατικές διαδρομές, μονοπάτια πεζών, δείκτης ασφάλειας, μετακινήσεις με τα πόδια/ποδήλατο/ΜΜΜ.

πρόσβαση σε υπηρεσίες, χώροι χωρίς αυτοκίνητα, ποδηλατικές διαδρομές, μονοπάτια πεζών, δείκτης ασφάλειας, μετακινήσεις με τα πόδια/ποδήλατο/ΜΜΜ. Όσο χαμηλότερο τόσο καλύτερο: κόστος εισιτηρίου ΜΜΜ, βροχόπτωση.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα