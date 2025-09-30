Τραγωδία σε live μετάδοση: Νεκρός influencer έπειτα από συντριβή μονοθέσιου ελικοφόρου – Συγκλονιστικό βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία σε live μετάδοση: Νεκρός influencer έπειτα από συντριβή μονοθέσιου ελικοφόρου – Συγκλονιστικό βίντεο
Πηγή: Χ

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν γνωστός influencer έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που μεταδιδόταν ζωντανά μέσω livestream.

Ο 55χρονος Tang Feiji σκοτώθηκε το Σάββατο, όταν το μονοθέσιο ελικοφόρο του συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στην κομητεία Jiange, κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που μεταδόθηκε live στις σελίδες των προφίλ του στα social media.

Ο Feiji, που διέθετε περισσότερους από 100.000 followers στην κινεζική πλατφόρμα Douyin, εμφανίζεται να χάνει τον έλεγχο λίγο μετά την απογείωση και να πέφτει στο έδαφος, ενώ το αεροσκάφος εκρήγνυται.

Σύμφωνα με το κινεζικό ειδησεογραφικό Cover News, το livestream παρακολουθούσαν εκατοντάδες θεατές, οι οποίοι γέμισαν την ενότητα σχολίων με απελπισμένες εκκλήσεις όπως «σώστε τον» και «καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Ο Feiji δεν φορούσε ούτε κράνος ούτε αλεξίπτωτο τη στιγμή της μοιραίας πτώσης, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός επιτόπου, ενώ το δυστύχημα δεν προκάλεσε ζημιές στην περιοχή.


Μετά τον θάνατό του, οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέθηκαν σε ιδιωτική λειτουργία, ώστε μόνο οι ήδη υπάρχοντες ακόλουθοι να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στους θαυμαστές του, πλήρωσε περίπου 49.000 δολάρια για το αεροσκάφος, το οποίο διέθετε μία θέση και ζύγιζε πάνω από 250 κιλά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων China News Service.

Σε παλαιότερα βίντεο, ο Feiji ανέφερε ότι το αεροσκάφος μπορούσε να φτάσει σε ύψος 2.000 ποδιών και να ταξιδεύει με ταχύτητα άνω των 60 μιλίων την ώρα.

Παρά το γεγονός ότι είχε εξασκηθεί σε αυτό μόλις έξι ώρες, είπε στους followers του ότι ένιωθε έτοιμος να πετάξει και ισχυρίστηκε ότι δεν χρειαζόταν άδεια πιλότου για να χειριστεί υπερελαφρά μηχανήματα.

Ο influencer είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν αρκετά τεχνικά προβλήματα με το αεροσκάφος, τα οποία είχαν οδηγήσει σε δύο συντριβές πέρυσι. Και στις δύο περιπτώσεις, το σκάφος του έπεσε από ύψος μικρότερο των 30 ποδιών, λόγω δυσλειτουργίας στον μετρητή καυσίμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Κοινό μέτωπο Ιατρικών Συλλόγων για την υπογονιμότητα και το δημογραφικό πρόβλημα

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Κεραμέως – Τι αναφέρει

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα

Εγκέλαδος: Η Ευρώπη σχεδιάζει αποστολή για την αναζήτηση ζωής στον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου – Πότε θα εκτοξευθεί το δια...

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση
περισσότερα
16:29 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

«Τελεσίγραφο» Τραμπ: Η Χαμάς έχει 3 ή 4 ημέρες να απαντήσει για το σχέδιο για την Γάζα

15:21 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμάς: Παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και εξετάζει την απάντησή της – Οι πρώτες αντιδράσεις

Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Δευτέρα παρουσιάστηκ...
15:03 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Τουρκικά πλοία δίπλα στον στολίσκο ακτιβιστών «Sumud»

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες...
14:24 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Καρέ – καρέ η επίθεση ελέφαντα σε τουρίστες που έκαναν βόλτα με κανό – Ποδοπάτησε μία γυναίκα

Μια εξοργισμένη μαμά – ελέφαντας επιτέθηκε σε μια ομάδα τουριστών που πλησίασαν υπερβολι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης