Τραγωδία σε live μετάδοση: Νεκρός influencer έπειτα από συντριβή μονοθέσιου ελικοφόρου – Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν γνωστός influencer έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που μεταδιδόταν ζωντανά μέσω livestream.

Ο 55χρονος Tang Feiji σκοτώθηκε το Σάββατο, όταν το μονοθέσιο ελικοφόρο του συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στην κομητεία Jiange, κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που μεταδόθηκε live στις σελίδες των προφίλ του στα social media.

Ο Feiji, που διέθετε περισσότερους από 100.000 followers στην κινεζική πλατφόρμα Douyin, εμφανίζεται να χάνει τον έλεγχο λίγο μετά την απογείωση και να πέφτει στο έδαφος, ενώ το αεροσκάφος εκρήγνυται.

Σύμφωνα με το κινεζικό ειδησεογραφικό Cover News, το livestream παρακολουθούσαν εκατοντάδες θεατές, οι οποίοι γέμισαν την ενότητα σχολίων με απελπισμένες εκκλήσεις όπως «σώστε τον» και «καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Ο Feiji δεν φορούσε ούτε κράνος ούτε αλεξίπτωτο τη στιγμή της μοιραίας πτώσης, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός επιτόπου, ενώ το δυστύχημα δεν προκάλεσε ζημιές στην περιοχή.

Μετά τον θάνατό του, οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέθηκαν σε ιδιωτική λειτουργία, ώστε μόνο οι ήδη υπάρχοντες ακόλουθοι να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στους θαυμαστές του, πλήρωσε περίπου 49.000 δολάρια για το αεροσκάφος, το οποίο διέθετε μία θέση και ζύγιζε πάνω από 250 κιλά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων China News Service.

Σε παλαιότερα βίντεο, ο Feiji ανέφερε ότι το αεροσκάφος μπορούσε να φτάσει σε ύψος 2.000 ποδιών και να ταξιδεύει με ταχύτητα άνω των 60 μιλίων την ώρα.

Παρά το γεγονός ότι είχε εξασκηθεί σε αυτό μόλις έξι ώρες, είπε στους followers του ότι ένιωθε έτοιμος να πετάξει και ισχυρίστηκε ότι δεν χρειαζόταν άδεια πιλότου για να χειριστεί υπερελαφρά μηχανήματα.

Ο influencer είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν αρκετά τεχνικά προβλήματα με το αεροσκάφος, τα οποία είχαν οδηγήσει σε δύο συντριβές πέρυσι. Και στις δύο περιπτώσεις, το σκάφος του έπεσε από ύψος μικρότερο των 30 ποδιών, λόγω δυσλειτουργίας στον μετρητή καυσίμων.