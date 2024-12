Συρία: Αναφορές ότι εξουδετερώθηκε ο ηγέτης της ισλαμιστικής μαχητικής οργάνωσης ΧΤΣ που επιτέθηκε στο Χαλέπι

Στην Συρία, ο ηγέτης της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (ΧΤΣ), Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σάρα, γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, φέρεται να έχασε τη ζωή του έπειτα από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χαλέπι, σύμφωνα με αραβικές δημοσιογραφικές πηγές.

Ωστόσο, η πληροφορία αυτή -η οποία διακινείται ευρέως στην πλατφόρμα Χ- δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα προς το παρόν, αλλά έρχεται ύστερα από μια σειρά βίαιων εξελίξεων που κορυφώνουν την ένταση στην περιοχή.

Airstrike in Aleppo reportedly targeted Abu Mohammad al-Julani, leader of Nusra Front. No official confirmation of his death yet. Updates pending. #Aleppo #Syria pic.twitter.com/ApFIUsehCL

