Ρωσία: Ένα παιδί νεκρό έπειτα από ουκρανική επίθεση στην Μπριάνσκ – Αεροπορική επιδρομή με drones στο Κίεβο

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας έπειτα από συντονισμένη επίθεση της Ουκρανίας με drones, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκομάζ, μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση καταστράφηκε ολοσχερώς ένα σπίτι στην περιοχή Σταροντούμπσκι.

UAVs of the Armed Forces of Ukraine attacked an apartment building in Bryansk and a private house in the Starodubsky municipal district, as a result of which a child died, local authorities reported.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/XHKSBukfq5 — Chronology (@Chronology22) December 1, 2024



Κανάλι στο Telegram με την ονομασία Mash ανέφερε ότι ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε όταν drone έπεσε σε πενταώροφο κτίριο κατοικιών στη Μπριάνσκ.

Last night, Ukrainian militants killed a child in the Bryansk region. A Ukrainian Armed Forces drone deliberately struck a five-story residential building in Bryansk and a private home in the Starodubsky municipal district, where the deceased lived with his family. In total,… pic.twitter.com/VdPXBfCngs — Victor vickop55 commentary (@vick55top) December 1, 2024



Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 29 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, εκ των οποίων 20 στην περιφέρεια Μπριάνσκ, επτά στην Καλούγκα και από ένα στο Σμολένσκ και το Κουρσκ.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Στο μεταξύ αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας αεροπορική επιδρομή εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

#Russia launched attack drones at #Kyiv in its latest overnight air strike on the Ukrainian capital, city officials say. https://t.co/mZyhUwQb41 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 1, 2024



Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν περίπου 12 drones πάνω από το Κίεβο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, τον Σέρχιι Πόπκο.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την πτώση θραυσμάτων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ανταποκριτές του Reuters δήλωσαν ότι άκουσαν εκρήξεις πάνω από το Κίεβο το πρωί, αφού ήχησαν για δεύτερη φορά οι σειρήνες προειδοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ