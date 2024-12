Συρία: Ρωσικά πλήγματα κατά ανταρτών για την υποστήριξη του Άσαντ – Το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού στα χέρια τζιχαντιστών

Μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για την Συρία τα τελευταία χρόνια εκτυλίσσεται στο Χαλέπι, όπου δεκάδες στρατιώτες του συριακού στρατού έχουν σκοτωθεί από μεγάλη επίθεση των τζιχαντιστών της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (ΧΤΣ).

Κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής εφόδου, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 320 άνθρωποι, καθώς τζιχαντιστές και αντάρτες κυρίευσαν το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Συρίας, οδηγώντας τον συριακό στρατό σε αναδιάταξη.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η ρωσική αεροπορία πραγματοποίησε επιδρομές εναντίον των ανταρτών, σε υποστήριξη του συριακού στρατού.

Οι επιθέσεις στόχευσαν συγκεντρώσεις ανταρτών, κέντρα διοίκησης, αποθήκες και θέσεις πυροβολικού στις επαρχίες Χαλεπιού και Ιντλίμπ. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, περίπου 300 αντάρτες σκοτώθηκαν.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, ανέφερε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα χθες νωρίς το πρωί στο Χαλέπι, τα πρώτα από το 2016, τη χρονιά που η Δαμασκός ανέκτησε τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης αυτής της βορειοδυτικής Συρίας με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, της Μόσχας.

Χθες μετά το μεσημέρι, «πιθανόν» ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε «πολιτικά αυτοκίνητα» σε τομέα του Χαλεπιού που ελέγχεται από αντάρτες, σκοτώνοντας 16 άμαχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε απανθρακωμένα οχήματα και πτώματα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το Reuters, η ρωσική επιτροπή συμφιλίωσης των εχθρικών μερών για τη Συρία επιβεβαίωσε την κλιμάκωση, αναφέροντας ότι οι επιδρομές αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της κατάστασης και στην υποστήριξη των κυβερνητικών συριακών δυνάμεων.

Η διοίκηση του συριακού στρατού παραδέχθηκε την προέλαση των ανταρτών, πρόσθεσε πως υπέστη «δεκάδες απώλειες», νεκρούς και τραυματίες, στην επίθεσή τους, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις τους πραγματοποιήθηκαν με μεγάλες δυνάμεις από πολλαπλές κατευθύνσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι προχώρησε σε «αναδιάταξη για την ενίσχυση των γραμμών άμυνας, τη διασφάλιση των πολιτών και την προστασία των στρατιωτών».

Καθώς ο συριακός στρατός προετοιμάζει αντεπίθεση, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται. Σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα al-Watan, επιθέσεις σημειώθηκαν σε σημεία συγκέντρωσης ανταρτών και φαλάγγων εντός της πόλης, ενώ κάτοικος ανέφερε απώλειες στην πλατεία Μπάσελ του Χαλεπιού.

Οι αντάρτες δήλωσαν ότι έχουν καταλάβει το αεροδρόμιο του Χαλεπιού, ενώ μια πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Παράλληλα, δύο πηγές από την αντιπολίτευση ανέφεραν ότι οι δυνάμεις των ανταρτών κατέλαβαν την πόλη Μααράτ αλ Νούμαν στην επαρχία Ιντλίμπ, ελέγχοντας πλέον ολόκληρη την περιοχή.

Αντάρτες κυκλοφορούσαν στους δρόμους με φορτηγά, ενώ σημαία της συριακής αντιπολίτευσης κυμάτιζε κοντά στην ιστορική ακρόπολη του Χαλεπιού.

