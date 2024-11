Συρία: Αναφορές για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου Άσαντ

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος από τμήμα του συριακού στρατού σε βάρος του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Μάλιστα διακινείται και βίντεο στο οποίο ακούγονται πυροβολισμοί στην Δαμασκό. Η κρατική τηλεόραση της Συρίας έχει σταματήσει τις μεταδόσεις. Ταυτόχρονα διακινούνται και άλλες πληροφορίες ότι ο στρατός διεξάγει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην πρωτεύουσα της Συρίας.

BREAKING:

Reports of a potential coup attempt against Assad by elements within the Army.

Intense gunfire can be heard in Damascus amid rumors of a coup against Assad being carried out by the intelligence officer Hussam Luka and his allies. pic.twitter.com/2E7E7QzfSS

